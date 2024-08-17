الامارات | محمد النني: أسعى لإسعاد جماهير الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي السابق، والمنتخب المصري لكرة القدم، سعادته بالانضمام إلى فريق الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النني عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك» أمس: «سعيد بانضمامي لـ(فخر أبوظبي) نادي الجزيرة. اسأل الله التوفيق في ما هو قادم».

وأضاف: «إن شاء الله سنتمكن من إسعاد جماهير فخر أبوظبي، ونحقق طموحات النادي في الفوز بالبطولات».

وقدم نادي الجزيرة الإماراتي أمس لاعبه الجديد محمد النني، الذي أنهى إجراءات انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع أرسنال.

وكان النني أحد العناصر التي شاركت فوق السن القانونية مع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة، الذي حصل على المركز الرابع في دورة باريس للألعاب الأولمبية في وقت سابق من الشهر الجاري.