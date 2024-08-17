الامارات | العين والوصل يواجهان المنافسين نفسهم في «النخبة الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والوصل يواجهان المنافسين نفسهم في «النخبة الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم التي سحبت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن صدامات قوية لفريقي العين والوصل في البطولة التي ستُقام بشكلها الجديد وتلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويخوض كل فريق من الفرق الـ12 المشاركة عن غرب آسيا ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة دون وجود لنظام الذهاب والإياب.

وسيخوض العين الذي يشارك بصفته حاملاً للقب «دوري أبطال آسيا» مبارياته الأربع على أرضه أمام السد والريان القطريين، والهلال والأهلي السعوديين، بينما سيواجه خارج ملعبه كلاً من باختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، والنصر السعودي والغرافة القطري.

بدوره سيلتقي الوصل حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين على ملعبه كلاً من السد والريان القطريين والهلال والأهلي السعوديين، فيما ستكون لقاءاته خارج ملعبه في مواجهة كل من باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والنصر السعودي والغرافة القطري.

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي ستُقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار الإقصائية بداية من ربع ونصف ونهائي البطولة التي ستُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو.

وجرى إلغاء سقف عدد اللاعبين الأجانب الذي كان مقيداً بستة لاعبين فقط (5 أجانب + 1 آسيوي)، وبات بإمكان الفرق المشاركة الدفع بأي عدد من اللاعبين الأجانب.

فيما أوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 ممثل الكرة الإماراتية فريق الشارقة في المجموعة الثالثة، إلى جوار أندية الوحدات الأردني وسيباهان الإيراني والاستقلال الطاجيكي، بينما وقع ممثل الكرة الإماراتية أيضاً شباب الأهلي في المجموعة الرابعة إلى جانب الحسين الأردني والكويت الكويتي وناساف الأوزبكي.

وجاء في المجموعة الأولى كل من الوكرة القطري، وتراكتور الإيراني، وموهون باغان الهندي، ورافشان الطاجيكي، فيما ضمت المجموعة الثانية التعاون السعودي، والقوة الجوية العراقي، والخالدية البحريني، والتين أسير التركماني.

وستُقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُقام من مباراتَي ذهاب وإياب خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025، على أن تُجرى قرعة تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية (ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي)، علماً أنه سيتم تطبيق فصل المناطق طوال البطولة.

وستلعب مواجهات ربع النهائي وقبل النهائي من مباراتَي ذهاب وإياب، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025، ثم 8 إلى 16 أبريل على التوالي، على أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تُقام من لقاء وحيد بتاريخ 17 مايو.

■ مباريات العين في دوري النخبة

• على ملعبه

السد القطري

الريان القطري

الهلال السعودي

الأهلي السعودي

• خارج ملعبه

باختاكور الأوزبكي

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الغرافة القطري

■ مباريات الوصل في دوري النخبة

• على ملعبه

السد القطري

الريان القطري

الهلال السعودي

الأهلي السعودي

• خارج ملعبه

باختاكور الأوزبكي

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الغرافة القطري

الكتبي: جميع المنافسين يتأهبون لـ «الزعيم»

وصف عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم محمد سيف الكتبي، قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة بالمتوازنة، وقال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «حضور العين في العرض التقديمي وإشادة الاتحاد الآسيوي بالزعيم أمر طبيعي يثلج الصدر ويبعث على الفخر، ويضاعف من مسؤولية كل منتمٍ لهذا الكيان في الالتزام برؤية النادي لمواكبة علامات التطوّر وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح».

وأضاف: «في اعتقادي أن جميع المنافسين يتأهبون لمواجهة «الزعيم» بالصورة المطلوبة، ونتوقّع منافسة قوية من الفرق كافة كما في الموسم المنصرم، خصوصاً أن العين هو البطل المتوج بأقوى بطولات القارة الآسيوية في أول وآخر نسخة من البطولة القارية، قبل التحوّل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد، والتي بكل تأكيد لا يجب مقارنتها بالإنجازات المحلية».

«الآسيوي» يكرّم أسطورة العين

أعرب أسطورة العين وهدافه التاريخي وعضو الجهاز الفني، أحمد عبدالله، الشهير بـ«غزال العين» عن سعادته بتكريم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم له، وجعله يشارك في سحب القرعة التي أقيمت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأشار في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين إلى أن الدعوة التي تلقاها من الاتحاد الآسيوي منحته شعوراً رائعاً، وأنه ليس من السهل عليه وصفها حتى ولو بأبلغ العبارات، وقال: «لقد أسعدتني هذه المبادرة الرائعة، وأثلجت صدري، ويكفيني شرفاً تمثيل النادي، أفضل وأكبر أندية آسيا، في هذا المحفل القاري».

■ قرعة فرق غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2

• المجموعة الأولى:

الوكرة (قطر)، تراكتور (إيران)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)، رافشان (طاجيكستان).

• المجموعة الثانية:

التعاون (السعودية)، القوة الجوية (العراق)، الخالدية (البحرين)، التين اسير (طاجيكستان).

• المجموعة الثالثة:

سيباهان (إيران)، الشارقة (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، الوحدات (الأردن).

• المجموعة الرابعة:

شباب الأهلي (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الحسين (الأردن)، الكويت (الكويت).