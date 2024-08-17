الامارات | «بيوتيفول لاف» تنشد لقب سباق «ليك بلاسيد ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشد المهرة «بيوتيفول لاف» المملوكة لـ«غودولفين» تسجيل انتصارها الأول على المضامير الأميركية، حين تنافس على لقب سباق «ليك بلاسيد ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1700 متر، والذي يجري اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

مهرة الثلاث سنوات التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي، سبق أن حققت الفوز في مناسبتين، خلال مسيرتها المقتصرة على سبع مشاركات، جاء آخرها في فبراير الماضي.