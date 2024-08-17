أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أسماء حكام مباراتي الاهلي ضد مودرن سبورت، والزمالك أمام بلدية المحلة في دوري نايل.

وستقام مباراتي الاهلي ضد مودرن سبورت، والزمالك أمام بلدية المحلة مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر دوري NILE

فيما ستقام مباراة الأبيض أمام بلدية المحلة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر دوري NILE.

حكام مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت

سيدير مباراة الفريقين تحكيمًا محمود ناجي، على أن يعاونه أحمد نوفل، وأحمد الفار، وحسام عزب حكمًا رابعًا.

وسيتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد الحنفي، ويعاونه هشام الدسوقي.

حكام مباراة بلدية المحلة والزمالك

– حكم ساحة.. محمد عباس قابيل.

– مساعد أول.. صالح محمد.

– مساعد ثان .. عمرو جمعة.

– حكم رابع .. محمد العتباني.

– حكم فيديو.. مصطفى مدحت.

– حكم فيديو مساعد.. يارا عاطف.

وتوج فريق الاهلي بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه.