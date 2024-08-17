ثروت سويلم مدافعًا عن عامر حسين: أفضل من تولى إدارة المسابقات على مستوى اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق النائب ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، على الانتقادات التي يتعرض لها عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية، بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة "النهار"، قال سويلم إن عامر حسين حالة، متابعًا: "أكتر واحد بيتهاجم، وأكتر واحد بيحب الكرة، أكتر واحد بيدي مش بياخد حاجة".

وأوضح إلى أنه يختلف كثيرًا مع عامر حسين، ولكنه يرى أنه أفضل من تولى إدارة المسابقات على مستوى اتحاد الكرة المصري، نافيًا الاتهامات التي تطال "حسين" بإفساد مسابقة الدوري الممتاز.

وعن تمسك عامر حسين بمنصبه وعدم رحيله رغم الهجوم الكبير عليه وأنه لا يحصل على مقابل مادي نظير هذا العمل، قال سويلم: "اللي يشتغل في الكرة بيدمنها، عامر حسين بيدي مش بياخد، مش بياخد حاجة من اتحاد الكرة، عامر حسين عاشق للكرة، وحياته كلها كرة".