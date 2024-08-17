ثروت سويلم يكشف سبب اعتذاره لجماهير الزمالك: كلامي اتفهم غلط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف النائب ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، عن سبب اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره بعد الهجوم عليه بسبب تصريح "الزمالك بعيد عن المنافسة"، على إثر أزمة رفض القلعة البيضاء خوض مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة "النهار"، قال سويلم إنه لم يقصد من تصريح "الزمالك بعيد عن المنافسة" التقليل من القلعة البيضاء، ولكنه كان يصف الحالة.

وأضاف: "كنت أقصد ليه الزمالك يعمل مشكلة طالما بعيد عن المنافسة، مكنش قصدي التقليل من الزمالك"، مشيرًا إلى أن الزمالك ناد كبير.

وتابع: "أنا ميولي أهلاوية، لكن طوال سنين حياتي في اتحاد الكرة عمري ما كان ليا تأثير سلبي على نادي الزمالك".

وبين سويلم سبب اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره برغبته في توقف الإساءات التي تعرض لها وهو أبنائه بعد هذه التصريحات، مؤكدًا: "أنا مغلطتش أصلا، كل الاحترام لنادي الزمالك".

واختتم سويلم حديثه: "نادي الزمالك لم يسقط عضويتي، ومازلت أحد أعضاؤه، أكن كل الاحترام للنادي وجماهيره، كلامي بيتاخد دايمًا بشكل خاطيء، جمهور النادي من حقه يزعل لو أنا كنت أقصد الإساءة، تصريحي تم فهمه بشكل خطأ واعتذرت عنه، مينفعش أغلط أو أسيء لكيان بحجمه".