ثروت سويلم: مقترح تشفير مباريات الدوري فكرة مطروحة تقبل التنفيذ أو الرفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف النائب ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، أن الأعباء المالية على الأندية وصلت لمستويات غير مسبوقة، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها توفير التمويل الكافي لدعم الأندية واستمرار نشاطها الرياضي.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة "النهار"، قال سويلم، إن اقتراح المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب، بتشفير مباريات الدوري المصري يمثل حلاً لهذه المشكلة وهي طريقة متبعة في عدة دول أخرى.

وأضاف: "مقترح تشفير مباريات الدوري فكرة مطروحة تقبل التنفيذ أو الرفض، الإعلام عرض المقترح بشكل استفزازي للناس من غير ما يكون عندهم كل المعلومات، لحد إمتى النوادي هتفضل محتاجة تمويل، الكورة من أكتر الرياضات اللي بتصرف فلوس غير طبيعية".

أكد سويلم أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى توفير عائدات مالية جديدة تساهم في تخفيف الضغط المالي على الأندية، كما أنه سيساهم في تحسين جودة النقل التلفزيوني للمباريات وتقديم تغطية مميزة تشمل عرض تحليلات وكواليس المباريات.

وأضاف سويلم أن هذا الحل المبتكر سيكون بمثابة خطوة هامة لإيجاد مصادر دخل مستدامة للأندية، بدلًا من الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي المباشر، كما أنه سيساعد على ضمان استمرارية الدوري المصري بشكل منتظم.

وتطرق سويلم إلى الأنباء المتداولة عن نية أحمد شوبير الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، قائلًا: "شوبير أكد أكثر من مرة عدم نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، شوبير أحد معالم الإعلام الرياضي في مصر، ومن الناس اللي عملت إعلام رياضي، ما حدث معه الفترة الأخيرة لن تكون النهاية، وارد نشوفه في قنوات رياضية عربية تستفيد من خبراته الإعلامية".