شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم السبت 17 -8 - 2024 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دورى NILE".

ووضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الرتوش النهائية على خطة عبور بلدية المحلة، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش وكلفتهم خسارة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك من أجل تفاديها في مواجهة البلدية.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان إستعادة الانتصارات بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبلدية المحلة بالدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

وفى المقابل يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 63 هدف.

آخر ظهور للزمالك وبلدية المحلة في الدوري

خسر الزمالك من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بلدية المحلة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.