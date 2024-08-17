شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت اليوم السبت 17 -8 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت لمواجهة نظيره مودرن سبورت بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 74 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى مودرن سبورت الدوري

تعادل الاهلى على انبى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.