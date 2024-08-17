شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى والهدافين قبل ظهور الأهلى والزمالك فى الجولة الأخيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث تقام ثلاثة مباريات قوية تجمع فاركو مع إنبى والأهلى مع مودرن سبورت والزمالك مع بلدية المحلة.

وحافظ الاهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الاهلى 85 نقطة من 33 مباراة

بيراميدز 79 نقطة من 34 مباراة

الزمالك 55 نقطة من 33 مباراة

المصري 52 نقطة من 33 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الاهلى، 18 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 17 هدف

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدف

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.