شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع بلدية المحلة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وبلدية المحلة في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

وفى المقابل يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 63 هدف.

2_ آخر ظهور للزمالك وبلدية المحلة في الدوري

وخسر الزمالك من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بلدية المحلة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة

3_الزمالك يتفوق على بلدية المحلة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.08 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلدية المحلة 4.05 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وبلدية المحلة

14 مباراة جمعت الزمالك مع بلدية المحلة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 9 انتصارات وانتهت 5 مباريات بالتعادل وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وبلدية المحلة بالتعادل السلبى.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 35 مباراة حقق 20 فوز وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 8 مرات وسجل لاعبيه 57 هدف وتلقت شباكه 31 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.