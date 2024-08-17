شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت اليوم السبت 17 -8 – 2024 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ ترتيب الاهلى ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 74 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى مودرن سبورت الدوري

تعادل الاهلى على انبى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة.

3- الأهلى يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.20 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.35 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى ومودرن سبورت

6 مباريات جمعت الاهلى مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 3 انتصارات فيما انتهت 3 مواجهات أخري بالتعادل وسجل المارد الأحمر 12 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف.

5- الاهلى يفتش عن الأرقام القياسية

ويمتلك الأهلي فرصة تحطيم رقم قياسي جديد وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري المصري ، ويمتلك الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 74 هدفا ويحتاج تسجيل ثنائية لمعادلة الرقم و3 أهداف أو أكثر لتحطيمه.