الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة بلدية المحلة في الدوري

تضرب الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة في مسابقة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر دوري NILE.

غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة

حمزة المثلوثي، مصطفى شلبي، عمر جابر، سيف الدين الجزيري، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، أحمد مصطفى زيزو (راحة).

يوسف أوباما، محمد عواد (لأسباب فنية).

محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، محمد صبحي (إصابة).

حكام مباراة بلدية المحلة والزمالك

– حكم ساحة.. محمد عباس قابيل.

– مساعد أول.. صالح محمد.

– مساعد ثان .. عمرو جمعة.

– حكم رابع .. محمد العتباني.

– حكم فيديو.. مصطفى مدحت.

– حكم فيديو مساعد.. يارا عاطف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، فيما يحل بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.