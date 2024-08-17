الاهلي يطيح بـ9 نجوم في الصيف

يطيح مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بـ9 نجوم من الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويختتم فريق الاهلي الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري 2023/2024، مساء اليوم السبت بملاقاة مودرن سبورت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتوج فريق الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، والـ 44 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

قائمة الراحلين عن الاهلي في الصيف

رحل عن المارد الأحمر بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، الثنائي التونسي محمد الضاو كريستو، والمالي أليو ديانج.

كما سيرحل عن الاهلي كل من، الجزائري أحمد قندوسي، كريم وليد نيدفيد، محمود متولي، محمود الزنفلي، محمود عبد المنعم كهربا، الجنوب إفريقي بيرسي تاو،حمزة علاء، أحمد عبد القادر، محمد عبد المنعم».

كما وافقت إدارة القلعة الحمراء على بيع أحمد عبد القادر لفريق قطر القطري.