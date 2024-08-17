شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تقريراً عن مصابي المصري قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

طلب علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، تقريراً عن مصابي الفريق؛ وذلك لحسم مصير المستبعدين من قائمة الفريق البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة بالدوري.

ويعاني النادي المصري من قائمة طويلة من الإصابات في مقدمتها، أحمد عيد لإصابته في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس، بالإضافة إلى التونسي فخر الدين بن يوسف الذي يعاني من إجهاد فى قصبة الساق، وكذلك الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بتمزق فى عضلة السمانة، بالإضافة للحارس عصام ثروت والذي أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي، فيما لم تكتمل الجاهزية الفنية للثنائي حسين السيد الذي كان قد أصيب بشرخ في أصبع القدم الكبير، وإسلام عطية الذي عانى من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة ، بينما يواصل أحمد أيمن منصور برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد المصري لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ديربي البحر المتوسط، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز في مواجهة الغد لحسم صراع المركز الثالث مع الزمالك وانهاء الموسم في أفضل ترتيب بجدول الدوري، خاصة وأن الفريقان متساويان في النقاط وتصب المواجهات المباشرة في صالح الفريق البورسعيدي.

ويمتلك النادي المصري أفضلية الفوز بالمركز الثالث حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي يتفوق على الزمالك أقرب منافسيه على هذا المركز بالمواجهات المباشرة، كما أن الفريق الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط في نهاية الدوري كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.