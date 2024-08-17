شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتحقيق رقم قياسى أمام مودرن سبورت الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع مودرن سبورت في إطار مباريات من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي. وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويسعى سامى قمصان، مدرب المارد الأحمر، لقيادة الأهلى لمسك الختام بالخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الليلة لتجنب الخسارة، وإنهاء الموسم الذى شهد التتويج بالبطولة دون خسائر جديدة.

ويمتلك الأهلي فرصة تحطيم رقم قياسي جديد وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري المصري، ويمتلك الأهلي السجل التهديفي الأكبر فى موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا فى 2017-18.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 74 هدفا ويحتاج لتسجيل ثنائية لمعادلة الرقم و3 أهداف أو أكثر لتحطيمه.

كان الأهلي قد فاز ببطولة الدوري الممتاز قبل نهاية مبارياته بثلاثة أسابيع، وسبق للأهلي الفوز بالدوري قبل نهايته بثلاثة أسابيع خمسة مرات في تاريخ المسابقة، مواسم: 1985-1986 ، 1997-1998 ، 1998-1999 ، 2006-2007 ، 2009-2010.

وبهذا واصل الأهلي سيطرته على البطولة بعد أن فاز بها للمرة الـ44 في تاريخه مواسم: 1948/1949، 1949/1950، 1950/1951، 1952/1953، 1953/1954، 1955/1956، 1956/1957، 1957/1958، 1958/1959، 1960/1961، 1961/1962، 1974/1975، 1975/1976، 1976/1977، 1978/1979، 1979/1980، 1980/1981، 1981/1982، 1984/1985، 1985/1986، 1986/1987، 1988/1989، 1993/1994، 1994/1995، 1995/1996، 1996/1997، 1997/1998، 1998/1999، 1999/2000، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2013/2014، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، 2022/2023، 2023/2024.

وهكذا يفوز الأهلي بالبطولة بفارق أكثر من ضعف عدد المرات التي فازت بها كافة فرق الدوري بالبطولة والتي فازت بها 21 مرة، حيث فاز الزمالك بالبطولة أربع عشرة مرة والإسماعيلي ثلاث مرات، وكل من الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب مرة واحدة.