شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان نجل محمود طاهر رئيس الأهلى السابق إلى مسجد حسن الشربتلي والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل جثمان حسن نجل محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، فيما يقام العزاء الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.

ونعى رئيس النادي الاهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية أمس ، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.



جثمان نجل محمود طاهر