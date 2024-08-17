شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بلدية المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.08 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلدية المحلة 4.05 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 35 .

وفى المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 63.

وخسر الزمالك من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بلدية المحلة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما توج الاهلى بطلا للموسم الثانى على التوالي.