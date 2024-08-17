شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلي فى التشكيل المتوقع أمام مودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً قوياً حينما يواجه مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الثالث للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مودرن سبورت مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عابدين - عمر كمال عبد الواحد - ريندروف سارباه

في خط الوسط: أحمد بيومى - محمد رأفت - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - أحمد أشرف.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق.