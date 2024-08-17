شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أفارقة تألقوا فى الدورى بعيدا عن القطبين.. مابولولو وأوجولا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاقد الأندية المصرية مع لاعبية أفارقة لتدعيم صفوفها لتحقيق النتائج المرجوة بالدورى المصرى، حيث تلجأ الأندية للتعاقد مع لاعبين من دول شمال أفريقيا ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار وغيرها من الدول المعروف عنها القوة والغزارة التهديفية.

وقامت الأندية المصرية بالتعاقد مع لاعبين أجانب وتألق بعضهم ولم ينجح البعض الآخر فى الظهور بالشكل الأمثل، إلا أن هناك بعض اللاعبين الأجانب تألقوا بشكل ملحوظ بعيدا عن الأهلى والزمالك نستعرضهم فى التقرير التالى..

الكونغولي فيستون ماييلي

يعتبر الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هو أفضل محترف أفريقي فى مصر حاليا وسجل 17 هدفا مع بيراميدز فى أول مواسمه مع الفريق السماوى.

مابولولو



واصل الأنجولي مابولولو تألقه مع الاتحاد السكندري ونجح فى تسجيل العديد من الأهداف منذ بداية الموسم الحالي، ويقدم مستويات رائعة وبات من أهم المهاجمين في الدوري.

أحمد قندوسي

ظهر الجزائرى أحمد القندوسى بشكل أكثر من رائع مع سيراميكا بعدما ساهم في 20 هدفا هذا الموسم سجل 11 هدفا وصنع 9 أهداف في 33 مباراة.

صديق إيجولا

واصل النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا، تألقه وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم 23 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة مع سيراميكا سجل 12 هدفا وصنع 11 هدفا، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأ في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

ياو أنور

واصل ياو أنور لاعب البنك الاهلي إظهار قدراته العالية رفقة فريقه الجديد بفضل المستويات القوية التي أظهرها في المباريات الأخيرة بالدوري، بعدما بات من أهم الأوراق في صفوف الفريق، فضلا عن تألقه مع الإسماعيلي قبل الانتقال إلى البنك الأهلي.