شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 74 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 27.

وتعادل الأهلى مع إنبى بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بآخر ظهور في المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.