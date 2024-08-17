شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى نجل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً، ينعي من خلاله نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والذي ودع عالمنا مساء أمس الجمعة.

وجاء بيان المصري كالتالي: "مجلس إدارة النادي المصري يتقدم بخالص العزاء والمواساة للمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



مصري

وصل منذ قليل جثمان حسن نجل محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، فيما يقام العزاء الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.

ونعى رئيس النادي الاهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية أمس ، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.