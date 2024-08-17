شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة أخيرة مع أوباما وعواد لحسم تجديد تعاقدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة أخيرة مع كل من محمد عواد حارس المرمى، ويوسف أوباما لاعب الفريق لحسم ملف تجديد تعاقدهما للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهى تعاقد عواد وأوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ومازالت المفاوضات بين عواد والزمالك جارية بسبب قيمة عقد اللاعب، حيث يرغب النادى فى تخفيض راتب الحارس عن العقد السابق، فى الوقت الذى وقع فيه يوسف أوباما لبيراميدز، إلا أن الزمالك على أمل التوصل لاتفاق مع اللاعب لاستمراره.

وكانت إدارة الزمالك تنتظر شفاء أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة من أجل عقد جلسة مع الثنائى لحسم ملف التجديد، إلا إن مرض سليمان حال دون ذلك، حتى الوقت الحالي.

وكان أوباما تلقى عرضا جادا من بيراميدز للانتقال إلى صفوف خلال الانتقالات الصيفية وفتح بيراميدز خط مفاوضات مع يوسف أوباما نظرًا لكونه لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، وقدم بيراميدز عرضًا للاعب، ليقترب بقوة من الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.