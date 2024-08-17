بطولة إنكلترا: مزراوي "المعتاد على ضغط اللعب مع الأندية الكبيرة" يحظى بتقدير تن هاغ

الرياص - اسماء السيد - لندن : أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ اعجابه بما شاهده من مدافعه الجديد القديم المغربي نصير مزرواي "المعتاد على اللعب مع الأندية الكبيرة"، وذلك بعد الفوز الشاق على فولهام 1 0 الجمعة في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 87 ليحسم النقاط الثلاث بهدف سجله البديل الهولندي جوشوا سيركسي القادم هذا الصيف من بولونيا الإيطالي.

وبدأ تن هاغ اللقاء باشراك مزرواي أساسيا على الجهة اليمنى للدفاع، قبل أن يستبدله في الدقيقة 81 بالوافد مع المغربي من بايرن ميونيخ الألماني قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وقال تن هاغ عن ابن الـ26 عاما الذي لعب أيضا تحت اشرافه في أياكس أمستردام، "إنه مدافع رائع، لكن كما قلت قبل المباراة إنه هادئ جدا في التعامل مع الكرة، ويهاجم أيضا".

وتوج مزراوي بقيادة تن هاغ بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات أعوام 2019 و2021 و2022 قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ حيث أحرز أيضا لقب الدوري الألماني عام 2023.

وقع اللاعب الذي وصل مع بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، عقدا مع "الشياطين الحمر" لمدة أربعة أعوام مع خيار التمديد لعام آخر.

ورأى تن هاغ الجمعة أن مزرواي "ليس في كامل لياقته البدنية في الوقت الحالي. عندما يصل إلى لياقته البدنية الكاملة فإنه يستطيع فعل الكثير، لكني سعيد للغاية بأدائه. لقد ظل على نفس المستوى لمدة 70 75 دقيقة، والآن عليه أن يبني لياقته البدنية".

وفي مقابلة نشرها الموقع الرسمي ليونايتد في يوم المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، تحدث مزرواي عن اللعب تحت الضغط، قائلا "أعتقد أني، في هذه المرحلة من مسيرتي، بت معتادا على ذلك ولا أنتظر شيئا مختلفا"، مضيفا "الأندية التي لعبت لها حتى الآن جعلتني معتادا على هذا النوع من الضغط وانتظار التتويج بالألقاب".

"أجيد اللعب تحت الضغط"

وانضم مزرواي إلى فريق أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الثامن، وذلك في أسوأ ترتيب له منذ موسم 1989 1990 حين حل في المركز الثالث عشر، لكنه أحرز مسابقة الكأس ما خوله المشاركة القارية في مسابقة "يوروبا ليغ".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الممتاز منذ موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013، وبالتالي يدرك المدافع المغربي المولود في هولندا حجم الضغوط الناجمة عن حلم استعادة اللقب الذي احتكره الجار مانشستر سيتي في المواسم الأربعة الماضية وأحرزه ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

واستنادا إلى ذلك، قال المغربي "إذا كان النادي ينتظر ذلك وتتوقع الجماهير من النادي الوصول إلى منصات التتويج، بالطبع سيكون اللاعبون مطالبين بذلك، وهذا يفرض علينا تقديم أفضل ما لدينا بكل تأكيد".

وعن نفسه، قال "أعتقد أني من نوع اللاعبين الذين يتأقلمون بسرعة، وأجيد اللعب تحت الضغط. عندما يضغط الخصم بقوة، أستطيع إيجاد سبيل للخروج من الضغط. وفي الشق الهجومي، أحب التعاون مع لاعب الجناح كثيرا".