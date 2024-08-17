9 غيايات تضرب برشلونة قبل مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني

تضرب الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قبل مباراة فالنسيا في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فالنسيا في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وسيواجه فريق برشلونة نظيره فالنسيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب “ميستايا” بقيادة الحكم، خوسيه سانشيز.

غيابات برشلونة في مباراة فالنسيا

يغيب عن البارثا أمام فالنسيا كل من، إلكاي جوندوجان، وكليموه لينجليه وفيتور روكي، ورونالد أراوخو، جافي، أنسو فاتي، فيرمين لوبيز، داني أولمو، فرينكي دي يونج.

وشهدت القائمة عودة بيدري لاعب الوسط، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة ألمانيا خلال دور الثمانية في كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

قائمة برشلونة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، أليكس فالي، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، مارك بيرنال.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، باو فيكتور، لامين يامال.