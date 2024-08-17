شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى وراء ابتعاد الأهلي عن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي تطورات صفقة النادي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، موضحاً أن الأهلي تراجع عن ضم اللاعب بنسبة كبيرة بسبب مُتغيّرات فرضت نفسها على سوق الانتقالات الصيفية فى القلعة الحمراء.

وقال المصدر، "فكّرنا بالفعل فى ضم بن رمضان، وتفاوضنا معه، لكن خلال الأيام الأخيرة وجدنا أنه من الأفضل تدعيم مراكز أخرى فى الفريق أفضل من مركز بن رمضان، الذي يمتلك فيه الأهلي أكثر من لاعب جيد، أبرزهم إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية الذي تم تجديد عقده مؤخراً لمدة موسم".

وأضاف المصدر، "بعد التفاوض مع بن رمضان لعدة أيام وجدنا أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبي فى مركز الهجوم أو الدفاع، لأن الفريق يحتاج تدعيم هذه المراكز بشكل أسرع وأجدر من مركز رقم 8، وهو نفس مركز بن رمضان".

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي حالياً أربعة لاعبين هم، الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، والتونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والجزائري العائد من إعارة أحمد القندوسي، وذلك بعد إعارة المالي أليو ديانج لنادي الخلود السعودي، والتونسي محمد الضاوي كريستو إلى الصفاقسي التونسي، ورحيل الفرنسي أنتوني موديست، فيما يُصنّف الفلسطيني وسام أبو علي بأنه لاعب محلي حسب لوائح اتحاد الكرة المصري.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيقوم بقيد المغربي يحيى عطية الله ليُصبح الأجنبي الخامس بالفريق، ثم سيقوم بإعارة القندوسي من أجل التعاقد مع مدافع أو مهاجم أجنبي بدلاً منه، وبذلك ستكون قائمة الأجانب فى الفريق قد أُكتملت.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال رحيل لاعب أجنبي آخر من الفريق الصيف الجاري قد يتم التفكير وقتها في ضم بن رمضان أو لاعب أجنبي بدلاً منه.

وأكد المصدر أن ما ذكرته التقارير التونسية بشأن رفض اللاعب الانتقال للأهلي غير صحيح، فالنادي بدأ يُعيد التفكير فى الصفقة للأسباب السابقة، موضحاً أن فرص تعاقد الأهلي مع بن رمضان باتت ضعيفة للغاية لكنها موجودة وهذا سيكون مُرتبط برحيل أحد الأجانب الحاليين بالفريق.