شكرا لقرائتكم خبر عن الوزيرى وطاهر أبو زيد ومرتجي وعبد الحفيظ فى جنازة نجل محمود طاهر والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور جنازة حسن نجل محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور كل من، سيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وخالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن نجوم الأهلي السابقين، مصطفى يونس وحمادة صدقى وسيد عبد الحفيظ ومهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وشيرين شمس المدير التنفيذى السابق للأهلى وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الأهلى السابق وطارق الدروى المدير التنفيذى لاتحاد اليد السابق وخالد العوضى مدير النشاط الرياضي بالأهلي وهاي فهمي رئيس اتحاد اليد الأسبق. ويقام العزاء الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.

ونعى رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى حسن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.