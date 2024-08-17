شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات جمعت الاهلى مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

6 مباريات جمعت الأهلى مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 3 انتصارات فيما انتهت 3 مواجهات أخري بالتعادل وسجل المارد الأحمر 12 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ، انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف.



تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.