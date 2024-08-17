شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصريون سبقوا محمد عبد المنعم فى الدورى الفرنسي.. آخرهم مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للسفر إلى فرنسا الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي بنادي نيس الفرنسي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى نيس صفقة انتقال عبد المنعم من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحّب نيس الفرنسي بطلب الأهلي بتغيير نظام تسديد قيمة الصفقة، والتى تبلغ 4 ملايين و300 ألف يورو، فقد عرض النادي الفرنسي فى البداية تسديد المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات، وهو ما رفضه الأهلي، ليتراجع نيس عن العرض ويقرر تسديد المبلغ على دُفعتين.

وسينضم محمد عبد المنعم لقائمة اللاعبين المصريين الذين لعبوا فى الدورى الفرنسي، نستعرض أبرزهم فى التقرير التالى..

مصطفى محمد



آخر المنضمين للدورى الفرنسي هو مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، والذى يشهد الدورى الفرنسي على تألقه مع نانت الفرنسي، حيث خاض مع النادى الفرنسي 80 مباراة حتى الآن استطاع خلالها تسجيل 19 هدفاً وصناعة 7 لزملائه، وأصبح أحد أفضل المهاجمين في الدورى.

طاهر محمد طاهر

انضم طاهر محمد طاهر فى 2017 إلى نادى لوهافر الفرنسى معاراً من المقاولون العرب، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى انتقل إلى الأهلى.

أحمد سمير فرج

احترف أحمد سمير فرج فى نادي سوشو الفرنسي موسم 2005-2006 قادما من فريق الشباب بالأهلي، ولعب مع الفريق موسما واحدا قبل أن يعود للانضمام لصفوف الإسماعيلي، ولعب بعدها بعدة أندية إلا أنه يعد من أبرز المواهب التي لم تلق حظوظاً في الدوريات الأوروبية.

حسني عبد ربه

اختار حسني عبد ربه الاحتراف من الإسماعيلي إلى ستراسبورج عام 2005، حيث صاحب رحيله في الدوري الفرنسي بعدما وقع للأهلي قبلها فى واحدة من وقائع توقيع اللاعبين المصريين لأكثر من نادٍ.

أحمد أبو مسلم

احترف أحمد أبو مسلم في صفوف نادي ستراسبورج الفرنسي عام 2005 من النادي الأهلي وشارك مع الفريق وقدم مباريات جيدة طوال 4 سنوات، وفي عام 2009 انتقل أحمد أبو مسلم من ستراسبورج إلى فريق أجاكسيو الفرنسي ولعب معه موسما واحدا ليكون قد لعب لناديين فرنسيين مختلفين.

عبد الله ياسين

لعب عبد الله ياسين في صفوف ناشئ باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة من 2009 إلى 2013 وظهر بمستوى مميز مع الفريق، الا أن تجربته لم تلقى نجاحا حتى عاد الى المقاولون العرب ويلعب في الدوري المصري حالياً.

دودو الجباس

نجح دودو الجباس في خوض تجربة احترافية قصيرة بفرنسا في فريق أرل أفينون قبل أن يقرر العودة للانضمام إلى وادي دجلة.

مظهر عبد الرحمن

احترف مظهر في صفوف موناكو بعدما لعب لصالح فريقي المقاولون العرب والمصري، حيث انتقل الى الدوري الفرنسي في عام 2002 ولعب مع الفريق ثلاثة مواسم ولكنه لم يكن يشارك بصورة أساسية.

ميدو

ضمن سلسلة التجارب الاحترافية التي خاضها أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذى لعب له في موسم 2003-2004، حيث خاض 34 مباراة واحرز 9 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

كريم حافظ

انضم إلى الأكاديمية الفرنسية JMG حتى 18 عاماً، ومن ثم بدأ مشوارى مع نادى ليرس البلجيكى، والذى لعبت ضمن صفوفه قبل الانتقال لاومونيا نيقوسيا القبرصى، ومن ثم انضم صفوف لانس الفرنسى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من ليرس، خاض 13 مباراة مع لانس فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى آخر الموسم، صنع خلالها "هدفين".

طاهر محمد طاهر