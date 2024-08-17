شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 35 مباراة، حقق 20 فوزاً وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 8 مرات، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 31، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وفى المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 63.

وخسر الزمالك من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.