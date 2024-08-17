شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نجل محمود طاهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شيعت جنازة حسن طاهر ، نجل محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق، منذ قليل من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

وشهدت الجنازة حضور كل من: سيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وخالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن نجوم الأهلي السابقين، مصطفى يونس وحمادة صدقى وسيد عبد الحفيظ ومهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وشيرين شمس المدير التنفيذى السابق للأهلى، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الأهلى السابق، وطارق الدروى المدير التنفيذى لاتحاد اليد السابق، وخالد العوضى مدير النشاط الرياضي بالأهلي، وهادي فهمي رئيس اتحاد اليد الأسبق. ويقام العزاء الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.

ونعى رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ

الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى حسن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة.



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (27)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (28)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (29)



اللواء سفير نور



جانب من حضور الجنازة



جنازة محمود طاهر (1)



جنازة محمود طاهر (2)



حمادة صدقى لاعب الاهلى السابق



خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي



خروج جثمان نجل محمود طاهر



شريف حبيب رئيس المقاولون الأسبق



شريف فاروق وزير البترول



شوقى عبدالشافى



طاهر ابوزيد وزير الشبابا السابق



عبدالحكيم عبدالناصر



كابتن سيد عبدالحفيظ (1)



كابتن سيد عبدالحفيظ (2)



كابتن عبدالعزيز عبدالشافى



كابتن محمود الشامى



محمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي



أسامة صالح وزير البترول السابق



الإعلامي ياسر أيوب



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (1)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (2)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (3)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (4)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (5)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (6)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (7)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (8)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (9)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (10)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (11)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (12)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (13)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (14)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (15)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (16)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (17)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (18)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (19)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (20)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (21)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (22)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (23)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (24)



الحضور في جنازة نجل محمود طاهر (25)