شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات اليد أمام رومانيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسرمنتخب مصر للناشئات لكرة اليد فى ثالث مبارياته بمشواره ببطولة العالم مواليد 2006 التى تستمر حتى حتى 25 أغسطس الجارى بالصين أمام رومانيا بنتيجة 36-29 ، ضمن المجموعة السابعة التى تضم رومانيا وإسبانيا وسويسرا.

تلقى منتخب ناشئات اليد الخسارة فى أول مواجهاته أمام إسبانيا وسويسرا فى ثانى مواجهاته.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد للرجال منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي ألمانيا وفوز إسبانيا على سلوفينيا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.