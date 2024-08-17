شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يترقب الإعلان الرسمى لتتويجه بجائزة هداف الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الاهلى الإعلان الرسمى عن تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري للمرة الأولى فى تاريخه الليلة.

وسام أبو علي يحصل حاليًا على فترة راحة، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع مارسيل كولر، بإراحة اللاعبين الكبار عقب التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز.

وسام أبو علي ضمن تصدره لقائمة هدافي الدوري للموسم الحالي بـ18 هدفا، عقب انتهاء موسم أقرب منافسيه، الكونغولي فيستون ماييلي عند 17 هدفًا.

ويتبقى جولة وحيدة فى مشوار الدورى، حيث يعد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة أقرب المنافسين لمهاجم الأهلى على لقب الهداف برصيد 14 نقطة وأمامه مهمة شبه مستحيلة، حيث يحتاج تسجيل 4 أهداف فى شباك الزمالك بمباراة فريقه الختامية الليلة قبل الهبوط إلى دورى المحترفين، من أجل التساوي مع وسام أبو علي وهو أمر صعب.

وسام أبو علي قناص الأهلي الذي انضم لصفوف الفريق الأحمر في انتقالات يناير الماضية، ولعب أولى مبارياته في الدوري الممتاز، بتاريخ 27 فبراير الماضي أمام بلدية المحلة، نجح في حسم لقب الهداف خلال 19 مباراة فقط.

المهاجم الفلسطيني، الذي لم يبدأ الموسم مع الأهلي، نجح فى التفوق الثنائي فيستون ماييلي (31 مباراة) وحسام أشرف (32 مباراة) الذين خاضوا مباريات أكثر منه بفارق حوالي 12 - 13 مواجهة.بنسبة نجاح 95%، استطاع وسام أبو علي اقتناص لقب هداف الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا في 19 مباراة، وذلك بفارق حوالي 40% مقارنة بأقرب منافسيه فيستون ماييلي صاحب الـ 17 هدفًا خلال 31 مباراة.

يتصدر وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي الاهلى بالدوري العام بعد تتويجه بالبطولة برصيد 18 هدفًا حتى الآن، يليه إمام عاشور برصيد 8 أهداف، وبيرسي تاو 7 أهداف، ومحمود كهربا 7 أهداف، وأربعة أهداف لكل من حسين الشحات ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة أهداف لكل من عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد، وهدفين لكل من كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وهدف واحد لكل من أحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، بجانب هدفين نتيجة فوز اعتباري على الزمالك 2-صفر، لانسحابه من مباراة الفريقين بالدور الثاني للبطولة.