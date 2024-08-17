خطوة من بريست الفرنسي تُلمح لاقتراب لاعبه من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دخل مسؤولو نادي بريست الفرنسي في مفاوضات مع المدافع التونسي بصفوف لوريون الفرنسي منتصر طالبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهو الأمر الذي يتزامن مع أنباء حسم الأهلي لصفقة ضم المدافع المغربي بصفوف بريست، أشرف داري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن التعاقد مع منتصر طالبي الذي يمتد عقده مع لوريون حتى عام 2027 لن يكون سهلًا لمسؤولي بريست.

الإعلامي المصري بقنوات بي إن سبورتس، أحمد فؤاد، حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإعلامي المصري بقنوات بي إن سبورتس، أحمد فؤاد، قد دوّن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء أمس الجمعة:" تم الاتفاق علي كافة الأمور المدافع المغربي أشرف داري لاعبًا للأهلي المصري".

عبداللطيف فليفلي وكيل أعمال المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي سبق وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مساء أمس الخميس: "بالفعل يوجد مفاوضات متقدمة بين الأهلي وداري وأتمنى أن تتم بخير، ولكن لا يمكنني أن أعطي تفاصيل أكثر".

وأضاف: "داري لاعب كبير ودولي ويشارك مع منتخب المغرب، كما أنه مشروع لأسود الأطلس، والفريق الفرنسي ليس لديه مانع في الموافقة على رحيله، لكنه لديه شروط طبيعية وليست مستحيلة، شروط يمكن لأي ناد أن يتناقش فيها".

وأتم تصريحاته: "المفاوضات بدأت مع داري في نفس توقيت المفاوضات مع محمد عبد المنعم".

المدافع صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم لصفوف بريست الفرنسي خلال موسم 22/23 قادماً من صفوف الوداد قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف رويال شارلروا البلجيكي.

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