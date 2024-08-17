47 صورة ترصد تشييع جثمان نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شيع جثمان حسن نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، اليوم السبت، من مسجد حسن الشربلتي بالتجمع الخامس.

ويقام عزاء نجل محمود طاهر، يوم الإثنين المقبل، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفي نجل محمود طاهر، مساء أمس الجمعة، عن عمر 34 عاما، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة، ونقل إلى المستشفى، ليتم الإعلام عن وفاته.

وكان محمود طاهر رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017، خلفًا لحسن حمدي الرئيس الأسبق.

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