شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية الإسماعيلى والاتفاق السعودى اليوم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال نظيره الاتفاق السعودى مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير محمد بن فهد فى المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على تأسيس النادي.

وتذاع مباراة الإسماعيلي والاتفاق السعودي عبر قناة الرياضية السعودية في الـ 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وضم إيهاب جلال وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس 18 لاعبّا لخوض مباراة الاتفاق الودية هم: أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر وهشام محمد وعصام صبحي ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعمر الساعي ومحمد خطاري وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري ونادر فرج وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال.

ويفتقد الإسماعيلى الخماسى محمد بيومى ومحمد فوزى وعماد حمدى وعبدالرحمن الدح وخالد النبريص عن مباراة الاتفاق، بعد تعذر سفرهم بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بالسفر.

وحرصت بعثة الإسماعيلي على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية غداً الاحد إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.

في سياق أخر، تلقى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، لإصدار عملة تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي.

وتقدم الإسماعيلي في وقت سابق، بطلب إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، لإصدار عملة فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه، 10 جنيهات و5 جنيهات.