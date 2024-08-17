شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات عن دوري NILE قبل الظهور الأخير للأهلي والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يظهر قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اليوم السبت، فى آخر جولاتهما بالدوري ضمن منافسات الأسبوع 34 بعد موسم شاق وطويل امتد لقرابة عام كامل، حيث كشف الموسم الجاري عن بعض أسراره واحتفظ بالبعض الآخر للمباريات الأخيرة.

س: من هو بطل الموسم الجاري؟ ج:نجح النادي الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ 44 في تاريخ القلعة الحمراء، ويظهر النادي الأهلي فى آخر مباريات بالجولة 34 الليلة عندما يلتقي مع مودرن سبورت، ويمتلك أبناء التتش فى رصيدهم 85 نقطة قبل الجولة الأخيرة، وبات رصيد الفريق الأحمر مرشحاً للوصول إلى النقطة 88 في حالة الفوز خلال لقاء اليوم. س: من هو وصيف المسابقة؟ ج:أنهى فريق بيراميدز مبارياته فى الدوري خلال الموسم الجاري مهيمناً على المركز الثاني فى المسابقة برصيد 79 نقطة، مبتعداً عن الزمالك والمصري أقرب ملاحقيه بفارق 24 نقطة كاملة، حيث يعد بيراميدز صاحب أفضل سلسلة انتصارات في الدوري بعد الأهلي. س: هل تم حسم سباق الهدافين؟ ج:حتى الآن لم يتم حسم سباق الهدافين بشكل رسمي، إلا أن الكفة تميل بشكل كبير إلى وسام أبو علي مهاجم الأهلي والذي يمتلك فى رصيده 18 هدفاً، متفوقاً على فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز صاحب الـ17 هدفاً، غير أن حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وصاحب المركز الثالث فى القائمة برصيد 14 هدفاً مازالت لديه الفرصة رغم صعوبتها، خاصة أن فريقه يستعد لمواجهة الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدوري، وليس من السهل إحراز 4 أهداف في شباك القلعة البيضاء. س: ما هي المراكز التي لم تحسم فى الدوري؟ ج:حتى الآن مازال المركزان الثالث والرابع فى جدول ترتيب الدوري لم يتم حسمهما بشكل رسمي، إذ تمتلك 5 فرق فرصة المنافسة على هذين المركزين، وهى الزمالك، المصري، سموحة، مودرن سبورت، وزد إف سي، ولن يتم حسم هذين المركزين إلا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري. س: ما هي أضلاع مثلث الهبوط؟ ج:تأكد بشكل رسمي هبوط ثلاث فرق إلى دوري المحترفين قبل انتهاء الموسم الجاري، حيث هبط بلدية المحلة برصيد 27 نقطة في المركز الـ 16، والمقاولون العرب في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، والداخلية في المركز الـ 18 والأخير برصيد 19 نقطة.