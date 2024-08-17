شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بمودرن سبورت لاستكشاف الاتحاد قبل الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر بالمباريات السابقة للاتحاد السكندري في الدوري، وآخرها مواجهة مودرن سبورت، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى زعيم الثغر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المصري لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، في ديربي البحر المتوسط، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز في مواجهة الغد لحسم صراع المركز الثالث مع الزمالك وانهاء الموسم في أفضل ترتيب بجدول الدوري، خاصة وأن الفريقان متساويان في النقاط وتصب المواجهات المباشرة في صالح الفريق البورسعيدي.

ويمتلك النادي المصري أفضلية الفوز بالمركز الثالث حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي يتفوق على الزمالك أقرب منافسيه على هذا المركز بالمواجهات المباشرة، كما أن الفريق الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط في نهاية الدوري كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.