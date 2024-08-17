شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، السبت، لمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز ، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف 8 أغسطس الجاري.

وتعادل الأهلى مع إنبى بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بآخر ظهور فى المسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.20 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.35 مليون يورو.



الأهلي يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

وفي المقابل، يتمسك طلعت يوسف، المدير الفني لمودرن سبورت، بتحقيق الفوز على بطل الدوري، مستغلا قرار إراحة لاعبيه، لاسيما أن فريقه يمتلك فرصة قوية في المنافسة على المركز الثالث والرابع أيضاً، حال تحقيقه الفوز مع انتظار تعثر المصري أو الزمالك.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي ومودرن سبورت في الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأكد طلعت يوسف للاعبي مودرن سبورت على ضرورة حصد الثلاث نقاط التي من الممكن أن تصعد بالفريق إلى المربع الذهبي حال تعثر المصري والزمالك في الجولة الأخيرة وذلك لإنهاء الموسم في أفضل مركز.