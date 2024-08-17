7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم، السبت 17- 8 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يبحث عن "مسك الختام" أمام مودرن سبورت الليلة بالدوري، واتحاد الكرة يؤجل حسم مصير بيريرا لنهاية الدورى .. اعرف السبب.

الأهلى يبحث عن "مسك الختام" أمام مودرن سبورت الليلة بالدوري

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً قوياً حينما يواجه نظيره مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ، في الظهور الثالث للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

اتحاد الكرة يؤجل حسم مصير بيريرا لنهاية الدورى .. اعرف السبب

تقرر تأجيل حسم مصير البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من البقاء أو الرحيل عن اللجنة حتي نهاية بطولة الدوري للموسم الحالي 2023-2024 وذلك بسبب الانقسام داخل مجلس اتحاد الكرة خاصة أن هناك من يؤيد بقاءه والآخر يؤيد رحيله وهو ما دفع أعضاء المجلس لحسم القرار النهائي .

الزمالك يفتش عن استعادة الانتصارات أمام بلدية المحلة الليلة بالدوري

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

حكم مصري يدير نهائى كأس مصر 30 أغسطس

تقرر اقامة مباريات كأس مصر في الأدوار النهائية بحكام مصريين وتحديدا خلال المباراة النهائية المقرر لها 30 اغسطس الجاري بناء على طلب لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا.

العروض تحسم مصير على فوزى فى إنبى

يتوقف مصير على فوزى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى،على العروض التي يتلقاها اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،خاصة أن هناك أكثر من ناد في الدورى المصرى يرغب في ضمه.

اتحاد الكرة يترقب موقف ميكالى من تدريب منتخب مصر 2005

يترقب مجلس ادارة اتحاد الكرة الموقف النهائي للبرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي من الموافقة النهائية على تولي منتخب 2005 والذي يتم تجهيزه لاوليمبياد 2028 بلوس انجلوس ،بعد ان أبدي المدرب موافقة مبدئية علي الاستمرار بمعظم اعضاء جهازه السابق علي أن يتم اسناد مهمة منتخب 2010 الي وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب 2005 .

5 زملكاوية يقتربون من الرحيل عن القلعة البيضاء.. تعرف عليهم