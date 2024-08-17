شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة محمد عباس تظهر للمرة الأولى فى مباريات الزمالك أمام البلدية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. ويقود محمد عباس قابيل مباراة بلدية المحلة ضد الزمالك في المباراة التي تقام فى ختام جولات الدوري المصري اليوم السبت.

وللمرة الأولى يقود قابيل مباراة للزمالك خلال الموسم الحالي بينما هذه المباراة ستكون الرابعة لبلدية المحلة للموسم الجاري.

وتعد هذه المباراة هي السادسة لقابيل في بطولة الدوري، وإجمالا أدار 6 مباريات حتى الآن بإدارته مباراة فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأشهر قابيل فى جميع المباريات 25 بطاقة صفراء، بينما أعطى البطاقة الحمراء مرة واحدة. واحتسب 3 ركلات جزاء طوال الـ6 مباريات.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.