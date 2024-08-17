شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبى المغلق استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى معسكره التدريبى المغلق اليوم بالإسكندرية، والذى استمر لمدة أسبوع، بعد انتهاء المرحلة الثانية من تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى ستقام فى مصر فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل.

وأبدى المدير الفني ارتياحه لمستوى اللاعبين خلال المعسكر واستيعابهم لفكر الجهاز الفنى خاصة اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم لأول مرة إلى المنتخب.

وأكد أن الجهاز الفني يعمل بشكل مكثف فى الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى اللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى ستقام فى مصر والمؤهلة إلى كأس العالم القادم.

واستقر مصطفى لطفى وجهازه المعاون على خوض عدة مباريات ودية مع منتخبات أفريقية خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة تجهيز الفراعنة للبطولة الأفريقية.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم 23 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد،ابراهيم حسن،أحمد حمدى ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات،الحسينى طة، اسماعيل بهجت، حسام باولو،أحمد إيشا، كريم السيد، محمد شوقي، أحمد محمد اسماعيل، محمود عماد،أحمد تمساح،محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو،أحمد سعيد بدر ومحمد حسن عربى.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مدير المهمات.