شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سامى قمصان مع الأهلى قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً قوياً حينما يواجه مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الثالث للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق.

كما قرر الأهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

وقاد قمصان كتيبة المارد الأحمر في 8 مباريات، جاء 6 مباريات منها في الدوري المصري، ومباراتين فقط فى بطولة كأس مصر، حقق الفوز في 5 مواجهات (السلوم- إيسترن كومباني- غزل المحلة- بيراميدز - زد) وتعادل في مباراتين فقط، وكانت فى قمة الدوري المصري أمام الزمالك ثم أمام انبى بهدف لكل فريق في اللقاء الاخير، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وذلك على يد فريق سموحة، استقبل المارد الأحمر تحت قيادته 10أهداف، تمكن من تسجيل 16 هدفًا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.