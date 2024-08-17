شكرا لقرائتكم خبر عن محمود طاهر يتلقى العزاء فى نجله خلال تشييعه من مسجد حسن الشربتلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهر المهندس محمود طاهر ، رئيس النادي الأهلي السابق، مُتأثراً بشكل واضح خلال تشييع جثمان نجله حسن الذي وافته المنية أمس، الجمعة، وظهر الحزن على وجه المهندس محمود طاهر الذي تواجد أمام مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لاستقبال الحضور قبل تشييع جثمان الراحل.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء أمس الجمعة، ويقام العزاء الإثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.



الحزن يبدو على وجه محمود طاهر خلال جنازة نجله



المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي في جنازة نجل محمود طاهر



خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي في جنازة نجل محمود طاهر



محمود طاهر بعد صلاة الجنازة



محمود طاهر خلال تلقي العزاء في نجله بعد صلاة الجنازة



محمود طاهر خلال جنازة نجله



محمود طاهر في جنازة نجله



محمود طاهر متأثراً في جنازة نجله



محمود طاهر من جنازة نجله



محمود طاهر يتلقى العزاء في نجله بعد صلاة الجنازة



محمود طاهر يتلقى العزاء في نجله



محمود طاهر يتلقى العزاء من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي



مشهد من جنازة نجل محمود طاهر

مصطفى يونس من جنازة محمود طاهر

ونعى النادي الأهلي، ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية أمس ، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.