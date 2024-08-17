شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 18 لاعباً عن الزمالك أمام بلدية المحلة الليلة أبرزهم عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلدية المحلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من: عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" ويوسف أوباما ومحمد عواد للراحة ، فيما يغيب محمد صبحى ودونجا ومحمود الونش وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى للإصابة، وأحمد فتوح للحبس.