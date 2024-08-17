شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الأهلي قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع مودرن سبورت في إطار مباريات من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

ويتمسك طلعت يوسف، المدير الفني لمودرن سبورت، بتحقيق الفوز على بطل الدوري مستغلا قرار إراحة لاعبيه، لاسيما أن فريقه يمتلك فرصة قوية في المنافسة على المركز الثالث والرابع أيضاً، حال تحقيقه الفوز مع انتظار تعثر المصري أو الزمالك.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي ومودرن سبورت في الدوري، قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأكد طلعت يوسف للاعبي مودرن سبورت ضرورة حصد الثلاث نقاط التي من الممكن أن تصعد بالفريق إلى المربع الذهبي حال تعثر المصري والزمالك في الجولة الأخيرة وذلك لإنهاء الموسم في أفضل مركز.

ويسعى طلعت يوسف لتحقيق الفوز الثانى فى مشواره التدريبى على النادى الأهلى، حيث لم يسبق أن فاز على المارد الأحمر إلا فى مناسبة واحدة خلال 28 مباراة جمعته بالقلعة الحمراء.

لعب طلعت يوسف أمام الأهلى فى 28 مباراة حقق الفوز فى مناسبة وحيدة مقابل خمسة تعادلات بواقع تعادلين مع الشرطة وتعادل مع طلائع الجيش وبتروجت وتعادل مع زعيم الثغر، بالإضافة إلى 22 هزيمة.

وكانت أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف من الأهلى بسداسية نظيفة عندما كان مدربا للاتحاد السكندرى بالجولة الثامنة لبطولة الدورى موسم 2005-2006.

وانتهت آخر مباراة جمعت طلعت يوسف أمام الأهلى بالخسارة بهدفين مقابل هدف عندما كان مديرا فنيا لمودرن سبورت هذا الموسم.