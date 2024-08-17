شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وهى الجولة الأخيرة فى البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم : محمد عاطف – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

وفى المقابل يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 63 هدف.