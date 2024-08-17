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تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة فى ختام الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة ، وهى الجولة الأخيرة فى البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم : محمد عاطف – ناصر منسي – سيد عبد الله ""

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

وفى المقابل يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 63 هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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