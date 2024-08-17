شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 24 أغسطس الجارى، إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور.

يضم الطاقم المصرى كلاً من أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه سامى هلهل وهانى عبد الفتاح مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

ويحظى التحكيم المصرى بثقة لجنة الحكام بالكاف فى السنوات الأخيرة، كما قدم الحكم المصرى محمود عاشور أداء مميزا فى أولمبياد باريس الأخيرة كحكم لتقنية الفيديو.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف بإسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.