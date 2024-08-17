شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً قوياً حينما يواجه مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الثالث للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

يدير محمود ناجي مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت، ويعاونه كل من أحمد نوفر وأحمد الفار، ويتواجد حسام عزب كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه هشام الدسوقي، وسبق وأدار ناجي مباراة فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 11.

فيما أدار لمودرن سبورت مواجهة فاركو في الجولة الافتتاحية والتي انتهت بالفوز 2-0 والخسارة من زد 3-2 في الجولة 32.

وإجمالا أدار محمود ناجى 6 مباريات للأهلى، انتهت أربعة منها بفوز المارد الأحمر وواحدة بالتعادل السلبى ولقاء انتهى بالخسارة.

المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر و فاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017/2018 ، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020/2021 و انتهت بفوز الأهلى 3/2 ، ثم أدار مباراة الاهلى مع الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين في كأس الرابطة العام الماضى، ثم أدار مباراة الاهلى ومصر المقاصة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ثم أدار مباراة الاهلى وبيراميدز التي انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ثم أدار مباراة الاهلى وفاركو وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.