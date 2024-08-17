شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز على صفقة أشرف داري بعد تعثر مفاوضات ضم بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

اتجهت بوصلة مسئولي النادي الأهلي نحو تكثيف المفاوضات مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد تعثر صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن هناك أولوية فى التعاقد مع مدافع أجنبي سوبر لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر وتعويض غياب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الذي اقترب من الانضمام إلى نادي نيس الفرنسي على سبيل البيع النهائي خلال الصيف الجاري.

واتجه الأهلي للتعاقد مع مدافع أجنبي فى ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بالمدافعين المحليين الذين يلعبون في الدوري المصري.

وتشهد مفاوضات الأهلي مع فرينكفاروزي المجري لضم بن رمضان صعوبات من أجل إتمام الصفقة بسبب الشروط المالية المطلوبة للتخلي عن اللاعب، وهو ما دفع مسئولي الأهلي للتعاقد مع لاعب آخر.